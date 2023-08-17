Российский военнослужащий, принимавший участие в специальной военной операции, обратился в полицию с заявлением о хищении у него четырех боевых наград, документов к ним, миллиона рублей и другого личного имущества. При этом сотрудники правоохранительных органов решили не открывать уголовного производства ввиду отсутствия преступления, а именно кражи.

Однако прокурор Комсомольска назвал решение дознавателей незаконным и вынес постановление с требование завести уголовное дело. В результате дополнительной проверки в отношении неустановленного лица было возбуждено уголовное дело по факту «кражи в особо крупном размере». Об этом сообщили в прокуратуре Хабаровского края.

В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов проводят все необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия для поиска злоумышленника. При этом городская прокуратура взяла данное уголовное дело под свой контроль.