Гимнастка Дарья Варфаламеева, родившаяся в Барнауле, выиграла в двух упражнениях на Чемпионате мира по художественной гимнастике, проходящим в настоящий момент в испанской Валенсии. На соревнованиях гимнастка представляла Германию. Варфаламеева стала
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Гимнастка Дарья Варфаламеева, родившаяся в Барнауле, выиграла в двух упражнениях на Чемпионате мира по художественной гимнастике, проходящим в настоящий момент в испанской Валенсии. На соревнованиях гимнастка представляла Германию.

Варфаламеева стала победительницей в таких дисциплинах, как упражнения с мячом и обручем. Теперь спортсменка является трехкратной чемпионкой мира по художественной гимнастике. На Чемпионате мира в 2022 году она стала победительницей в упражнении с булавами. В 2019 году гимнастка Дарья Варфаламеева приняла решение о переезде в Германию и смене спортивного гражданства.

Напомним, что из-за боевых действий на территории Украины в марте 2022 года Международная федерация гимнастики (FIG) отстранила спортсменов из Белоруссии и Российской Федерации от соревнования, проводимых под своей эгидой. В июле текущего года FIG приняла решение допустить российских и белорусских гимнастов в нейтральном статусе к международным соревнованиям с 1 января 2024 года.

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