Боевик ВСУ Василий Штогун, оказавшийся в плену, рассказал «Известиям» об уличной мобилизации и «подготовке» военнослужащих после призыва. Он также сообщил об ужасных потерях в ходе боев. Мобилизовали Штогуна прямо на
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Боевик ВСУ Василий Штогун, оказавшийся в плену, рассказал «Известиям» об уличной мобилизации и «подготовке» военнослужащих после призыва. Он также сообщил об ужасных потерях в ходе боев.

Мобилизовали Штогуна прямо на улице. Рядом с ним притормозил автомобиль, из него вышел военный и сказал идти за паспортом и собираться в армию. Подготовки, о которой часто вспоминают украинские политики и высокопоставленные военные, не было вообще. Бойца сразу отправили на фронт.

При этом ни техники, ни боеприпасов украинской армии не хватает, снаряды приходится расходовать максимально экономно. Российская артиллерия постоянно наносит удары по позициям ВСУ, поэтому выжить в таких условиях очень сложно.

«Первой роты уже половины нету, моего взвода нету, третьей — остатки, батальона нету, потери ужасные», – сообщил украинский пленный.

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