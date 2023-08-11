Барбадосская певица и успешная предпринимательница Рианна стала снова мамой. У нее родилась дочь. Отец ребёнка — известный рэпер A$AP Rocky. Эту новость сообщило издание Media Take Out.

Это уже второй опыт родительства для обоих музыкантов. По информации, поступившей от источников, близких к семье, и мать, и младенец чувствуют себя хорошо. В настоящее время они находятся в своём доме в Лос-Анджелесе, США. «Новорожденная очень похожа внешне на Рианну, в том числе и своими светлыми глазами», — заметил собеседник издания.

Год назад Рианна стала мамой впервые, когда родила своего первого ребёнка. Сына назвали в честь известного рэп-исполнителя RZA, лидера группы Wu-Tang Clan. На протяжении года пара держала имя сына в тайне от общественности.