Украинская исполнительница Ани Лорак намеревается выступить в Москве и Санкт-Петербурге, несмотря на слухи и финансировании ВСУ и антироссийских призывах. Кроме того, на проекте «Ты – супер!» Каролина Куек намерена выступить
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Украинская исполнительница Ани Лорак намеревается выступить в Москве и Санкт-Петербурге, несмотря на слухи и финансировании ВСУ и антироссийских призывах. Кроме того, на проекте «Ты – супер!» Каролина Куек намерена выступить в качестве участника жюри.

Лорак заявляет, что подвергается критике в России и на Украине, так как не высказывает четкую позицию относительно специальной военной операции.

«Я хочу заверить своих поклонников, что мое решение не было продиктовано политикой или желанием занять чью-либо сторону. Я музыкант, а не политик, и моя цель — делиться своей музыкой с аудиторией по всему миру», — заявила певица.

27 сентября, в день своего 45-летия, Лорак собирается дать большой концерт в московском «Крокус Сити Холле». Ожидается, что в нем примет участие Филипп Киркоров, планируется и появление на сцене других звезд российской эстрады.

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