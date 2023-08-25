Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о дальнейшей судьбе частной военной компании «Вагнер» после гибели ее основателя и руководителя российского бизнесмена Евгения Пригожина. По его словам, такой
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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о дальнейшей судьбе частной военной компании «Вагнер» после гибели ее основателя и руководителя российского бизнесмена Евгения Пригожина.

По его словам, такой организации в Российской Федерации «не существует де-юре», однако действия военнослужащих «Вагнера» в зоне проведения специальной военной операции будут отмечены по достоинству.

Пресс-секретарь российского президента также отметил большой вклад бойцов ЧВК «Вагнер», который они внесли для освобождения ряда районов Донецкой Народной Республики. «Геройство этих людей не будет забыто. Что касается будущего, я ничего сказать не могу, я не знаю», – заявил Дмитрий Песков.

Еще один вопрос журналистов о возможном рассмотрении кандидатуры Андрея Трошева в качестве преемника Евгения Пригожина на посту руководителя ЧВК «Вагнер» Песков прокомментировал следующим образом: «Это не к нам вопрос. Кем он должен рассматриваться? Его кто-то должен назначить по-вашему?».

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