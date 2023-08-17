Генерал ВСУ Александр Сырский, занимающий должность командующего украинскими сухопутными войсками, признал в публичной плоскости осложнение ситуации под Купянском. По его мнению, российские силы хотят окружить населенный пункт, чтобы в последующем
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Генерал ВСУ Александр Сырский, занимающий должность командующего украинскими сухопутными войсками, признал в публичной плоскости осложнение ситуации под Купянском. По его мнению, российские силы хотят окружить населенный пункт, чтобы в последующем взять его под свой контроль.

В настоящий момент российские войска обстреливают позиции украинских боевиков, которые в срочном порядке отступили в Петропавловку, населенный пункт, являющийся пригородом Купянска. ВС России активно применяют тяжелые огнеметные системы «Солнцепек» и управляемые авиационные бомбы для уничтожения опорных пунктов и живой силы противника.

Однако противник в срочном порядке пытается организовать оборону Купянска, для чего в город поступают свежие резервы. Но поскольку наиболее подготовленные и опытные подразделения ВС Украины принимают участие в собственном контрнаступлении на Запорожском направлении, то на защиту города отправляют мобилизованных бойцов.

Эксперты уверены, что командование ВСУ будет пытаться удерживать город всеми силами, после чего отойдет за реку Оскол и подорвет единственный в городе мост, который уже находится в аварийном состоянии.

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