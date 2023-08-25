В Минобороны США высказали мнение, что бизнесмен Евгений Пригожин действительно погиб в результате крушения самолета в Тверской области 23 августа. При этом военное ведомство заявляет, что подтверждения версии об атаке
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В Минобороны США высказали мнение, что бизнесмен Евгений Пригожин действительно погиб в результате крушения самолета в Тверской области 23 августа. При этом военное ведомство заявляет, что подтверждения версии об атаке на бизнес-джет зенитной ракетой отсутствуют, передает РИА Новости.

Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райден в ходе брифинга для журналистов заявил, что ведомство основывается на «ряде факторов», так как официальную информацию о причинах авиакатастрофы Россия пока не представила.

При этом нет никаких оснований полагать, что бизнес-джет был сбит ракетой класса «земля-воздух».

Напомним, по мнению эксперта, точная информация о том, был ли на борту самолета основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, появится через 4-5 дней, после завершения анализа ДНК.

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