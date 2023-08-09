Коллега ушедшей из жизни Веры Васильевой, Александр Пашутин, рассказал, что в молодом возрасте актриса подверглась домогательствам со стороны режиссера Ивана Пырева. По словам 80-летнего артиста, он долгие годы пребывал с
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Коллега ушедшей из жизни Веры Васильевой, Александр Пашутин, рассказал, что в молодом возрасте актриса подверглась домогательствам со стороны режиссера Ивана Пырева. По словам 80-летнего артиста, он долгие годы пребывал с Верой Кузьминичной в приятельских отношениях, поэтому знает об этой истории.

Пашутин рассказал, что на заре своей карьеры Васильева столкнулась с непристойным предложением со стороны знаменитого советского кинематографиста. После успеха картины «Сказания о земле Сибирской», режиссер фильма Иван Пырев пригласил Веру Васильеву в гостиничный номер. Однако актриса убежала после такого предложения.

Отметим, что кинокартина «Сказание о земле Сибирской» вышла в 1947 году. 22-летняя Вера Васильева сыграла в ней роль Анастасии Петровны Гусенковой. Эта роль принесла Васильевой Сталинскую премию I степени и всесоюзную популярность.

Знаменитая советская и российская актриса; народная артистка СССР, лауреат Сталинских премий I и III степени Вера Васильева ушла из жизни 9 августа 2023 года в возрасте 97 лет.

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