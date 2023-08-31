В Волгограде в настоящее время проходит открытый российский кинофестиваль «Волгоградский факел». На этом мероприятии почетным гостем стал народный артист РФ Юрий Чернов, известный своими выдающимися ролями в кино, включая ученика
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В Волгограде в настоящее время проходит открытый российский кинофестиваль «Волгоградский факел». На этом мероприятии почетным гостем стал народный артист РФ Юрий Чернов, известный своими выдающимися ролями в кино, включая ученика Сыромятникова в «Доживем до понедельника» и папу Сыроежкина в детском фильме «Приключения Электроника».

В интервью aif.ru 74-летний актер поделился, что он получает дополнительную выплату в размере 30 тысяч рублей к своей основной пенсии. Он уточнил, что эта сумма является дополнительной поддержкой для народных артистов, проживающих в Москве. Юрий Чернов также пошутил, что если актер говорит о высоких гонорарах, то стоит делить их на пять, а если жалуется на небольшую сумму, то умножать ее на два.

Актер также выразил свое недоумение в отношении заявлений других народных артисток Раисы Рязановой и Людмилы Зайцевой, которые рассказали, что их пенсии составляют менее 20 тысяч рублей и они не получают никаких доплат.

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