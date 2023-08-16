Украина подготовила специальный карательный отряд для диверсий в Африке, который уже во второй половине августа отправится в порт Омдурман в Судане. Агентство РИА Новости выяснило, кто будет командовать этим подразделением.

Со ссылкой на российские военно-дипломатические источники журналисты заявляют, что речь идет об офицере Главного управления разведки Виталии Пращуке. Он уже участвовал в нескольких операциях британской Mi6 на территории Зимбабве, а также совершал «успешные ликвидации».

В отряд вошло 100 боевиков, который имеют опыт ведения боевых действий и диверсий на Донбассе. Задачей подразделения станет срыв любой ценой сотрудничества между Россией и африканскими странами. Помимо диверсий, отряду будут поручаться операции по физическому устранению лидеров африканских стран, занимающих твердую пророссийскую позицию.