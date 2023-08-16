Украина подготовила специальный карательный отряд для диверсий в Африке, который уже во второй половине августа отправится в порт Омдурман в Судане. Агентство РИА Новости выяснило, кто будет командовать этим подразделением.
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Украина подготовила специальный карательный отряд для диверсий в Африке, который уже во второй половине августа отправится в порт Омдурман в Судане. Агентство РИА Новости выяснило, кто будет командовать этим подразделением.

Со ссылкой на российские военно-дипломатические источники журналисты заявляют, что речь идет об офицере Главного управления разведки Виталии Пращуке. Он уже участвовал в нескольких операциях британской Mi6 на территории Зимбабве, а также совершал «успешные ликвидации».

В отряд вошло 100 боевиков, который имеют опыт ведения боевых действий и диверсий на Донбассе. Задачей подразделения станет срыв любой ценой сотрудничества между Россией и африканскими странами. Помимо диверсий, отряду будут поручаться операции по физическому устранению лидеров африканских стран, занимающих твердую пророссийскую позицию.

Вам может понравиться
Во эфире «Шоу Воли» Екатерина Волкова поделилась с зрителями секретом, что ей пришлось пересмотреть все сезоны мистического телешоу «Битва экстрасенсов» ради подготовки к роли ведуньи в «СуперИвановых». По ее словам,

Актриса Волкова посмотрела все сезоны «Битвы экстрасенсов» ради роли в «СуперИвановых»

Во эфире «Шоу Воли» Екатерина Волкова поделилась с зрителями секретом, что ей пришлось пересмотреть все сезоны мистического телешоу «Битва экстрасенсов» ради подготовки к роли ведуньи в «СуперИвановых». По ее словам,
Прихожане Киево-Печерской лавры причащаются в воскресную службу через решетку закрытых ворот храма. Соответствующие кадры были опубликованы в официальном Телеграм-канале Украинской православной церкви. Как можно увидеть на опубликованных кадрах, молитвенное стояние

Священники Киево-Печерской лавры причащают прихожан через решетку

Прихожане Киево-Печерской лавры причащаются в воскресную службу через решетку закрытых ворот храма. Соответствующие кадры были опубликованы в официальном Телеграм-канале Украинской православной церкви. Как можно увидеть на опубликованных кадрах, молитвенное стояние
Россия и Украина должны начать мирные переговоры. Прежде всего, это должно быть выгодно Киеву, поскольку конфликт достиг самой опасной точки. Такое мнение высказал у себя в твиттер-аккаунте бывший советник главы

Экс-советник главы Пентагона: конфликт на Украине достиг самой опасной точки

Россия и Украина должны начать мирные переговоры. Прежде всего, это должно быть выгодно Киеву, поскольку конфликт достиг самой опасной точки. Такое мнение высказал у себя в твиттер-аккаунте бывший советник главы