Российские туристы все чаще выбирают для отдыха курорты в Индонезии, Таиланде и Вьетнаме. При этом отельеры из данных стран любят, когда в их гостиницах останавливаются туристы из России. Об особенностях российских туристов с точки зрения азиатских отельеров в своем материале рассказали РИА Новости.

По словам вице-президента по развитию гостиничного бизнеса тайской компании Dusit International Сирадежа Донаваника, отдыхающие из России являются просто идеальными клиентами, поскольку очень активно посещают рестораны, бары и спа-салоны. При этом многие российские туристы приезжают в Таиланд надолго, а некоторые и вовсе решают приобрести собственную недвижимость, отмечает эксперт.

Генеральный менеджер отеля Regent Phu Quoc Срирам Кайласам отмечает, что поток российских туристов во Вьетнам относительно небольшой. Однако, по словам эксперта, туристы из России путешествуют круглый год с четко выраженными пиками в момент новогодних праздников и школьных каникул. При этом во Вьетнаме российские туристы, как правило, предпочитают отели с высоким уровнем сервиса.