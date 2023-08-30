У НАТО 15 лет назад была реальная возможность принять в свои ряды Украину. Но блок ее упустил, а теперь уже поздно, заявил премьер Венгрии Виктор Орбан. Он напомнил, что в
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У НАТО 15 лет назад была реальная возможность принять в свои ряды Украину. Но блок ее упустил, а теперь уже поздно, заявил премьер Венгрии Виктор Орбан.

Он напомнил, что в ходе саммита Альянса в 2008 году НАТО вполне мог принять Украину. Но тогда было принято решение отложить вступление Киева в блок до лучших времен. Они так и не наступили, цитирует Орбана РИА Новости.

Сейчас Россия значительно сильнее, чем в 2008 году, поэтому НАТО не сможет принять Украину, не подставив себя под удар. Если граница Альянса пройдет по восточным рубежам страны, под угрозой окажутся все страны, включая Соединенные Штаты.

Сейчас, по мнению Орбана, Североатлантическому блоку пора прекратить конфликт с Россией и перейти к переговорам по созданию новой и эффективной структуры безопасности. Об Украине же имеет смысл просто забыть.

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