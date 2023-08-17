Сотрудники ФСБ России задержали двух мужчин, которые планировали взорвать станцию связи в закрытом городе Зеленогорске Красноярского края. Соответствующее видео было опубликовано авторами Телеграм-канала Shot. На опубликованных кадрах можно увидеть, как
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Сотрудники ФСБ России задержали двух мужчин, которые планировали взорвать станцию связи в закрытом городе Зеленогорске Красноярского края. Соответствующее видео было опубликовано авторами Телеграм-канала Shot.

На опубликованных кадрах можно увидеть, как злоумышленников задержали на территории лесного массива в момент получения ими взрывчатых веществ, с помощью которых они планировали провести подрыв станции связи.

По предварительной информации, злоумышленники собирались подорвать с помощью тротиловых шашек базовые станции связи ПАО «Ростелеком» и АО «Транстелеком» в Зеленогорске.

В отношении задержанных сотрудниками правоохранительных органов были возбуждены уголовные дела по статьям «покушение на незаконное приобретение взрывчатых веществ» и «покушение на совершение теракта».

Задержанные злоумышленники оказались членами межрегиональной общественной организации «Граждане СССР» (запрещенная в России экстремистская организация).

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