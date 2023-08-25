У населенного пункта Пологи уничтожено три танка «Леопард 2», принадлежащих ВСУ. Об этом в своем телеграм-канале рассказал военный корреспондент Алексей Живов. Он также опубликовал видеозапись, на которой запечатлено уничтожение одной из боевых машин.

Портал News.ru сообщил, что два танка уничтожили 152-миллиметровые артиллерийские орудия. Такая же установка поразила и третью единицу немецкой бронетехники, но она уже была повреждена, так как наехала на мину.

Самые напряженные бои сейчас идут у населенного пункта Работино. Ранее врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что от села осталось только название, из-за постоянных обстрелов оно полностью разрушено. При этом оно остается серой зоной, так как его не контролирует ни одна из сторон.