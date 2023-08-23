Телеграм-каналы публикуют видеозаписи падения самолета Embraer Legacy, который потерпел крушение в Тверской области. По данным Росавиации, на борту находился бизнесмен Евгений Пригожин, который летел в Санкт-Петербург из Москвы. Очевидцы заявляют,
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Телеграм-каналы публикуют видеозаписи падения самолета Embraer Legacy, который потерпел крушение в Тверской области. По данным Росавиации, на борту находился бизнесмен Евгений Пригожин, который летел в Санкт-Петербург из Москвы.

Очевидцы заявляют, что самолет взорвался прямо в воздухе, его падение началось сразу после двух мощных звуков. После этого борт рухнул на землю, но продолжил гореть.

Второй частный самолет, принадлежащий Евгению Пригожину, который следовал за первым, развернулся и пошел на посадку в Москве. В настоящий момент неизвестно, на каком из двух бортов находились Пригожин и его помощник Уткин.

Уже появляются первые версии крушения Embraer Legacy. Основная из них – теракт на борту, сейчас спецслужбы занимаются ее проверкой.

Издание Readovka пока не подтверждает смерть Евгения Пригожина. Журналисты пишут, что он мог находиться на другом самолете. Бизнесмен часто проделывал подобное – регистрировался на один рейс, но оказывался на другом.

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