Мужчина в трусах и карабином «Сайга» распугал украинских диверсантов, высадившихся на берег в поселке Оленевка и начавших традиционно фотографироваться, пишет “Московский комсомолец”.

Отдыхающий в кемпинге мужичок вышел с охотничьим ружьем на берег, но диверсанты уже почувствовали неладное и вышли в море. Впрочем, уйти далеко им не удалось, так как катер через время катер был уничтожен российскими ВС, обнаружившими боевиков противника.

Ранее сообщалось, что в 4 часа утра 24 августа диверсанты ВСУ обстреляли кемпинг в поселке Оленевка на мысе Тарханкут. Провокация в Крыму, в ходе которой боевики хотели пофотографироваться и создать информационный шум, завершилась для них крайне печально. Около 20 боевиков были уничтожены вместе с плавсредствами.

Отмечается, что от Очакова в Николаевской области до Оленевки всего около 140 километров, которые на скоростном катере вполне можно преодолеть за 3-4 часа. Скорее всего именно оттуда и объявились диверсанты.