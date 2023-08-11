В Сети опубликована видеозапись, которую 16-летняя жительница Каменска-Уральского сделала за несколько минут до смерти. Школьница приехала на электричке из Екатеринбурга в 23:01 и из-за отсутствия транспорта отправилась домой пешком. Неподалеку
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В Сети опубликована видеозапись, которую 16-летняя жительница Каменска-Уральского сделала за несколько минут до смерти.

Школьница приехала на электричке из Екатеринбурга в 23:01 и из-за отсутствия транспорта отправилась домой пешком. Неподалеку от кафе «Арбат» она сняла на видео бродячую собаку.

«Вот смерть моя и настала, меня съест собака в лесу. Собака, не ешь меня», – прокомментировала девушка за кадром.

Также она спокойно подзывает к себе собаку, которая не проявляет агрессии и даже пытается убежать от школьницы.

Позже девушку обнаружили мертвой. В социальных сетях она написала сообщение, в котором попросила ее «не убивать и не насиловать». Отец школьницы рассказал, что следователи считают причиной смерти отравление синтетическими веществами.

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