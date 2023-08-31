Многие артисты, которые в феврале прошлого года уехали из России и осудили начало специальной военной операции, сейчас совсем не против вернуться обратно. Однако пускают в РФ далеко не всех. Портал News.ru рассказал о тех, кому дорога в страну заказана.

Весной 2022 года из России уехала певица Наргиз Закирова. Она выступила против СВО и отправилась в Узбекистан, но уже в мае текущего года попыталась вернуться.

В Домодедово, куда артистка прилетела из Ташкента, ее не пустили дальше паспортного контроля. Там же певице было вручено уведомление о запрете на въезд в Россию на 50 лет. При этом даже при смене фамилии и имени вернуться в РФ она не сможет.

До 2072 года запрещен въезд и Антону Птушкину, который вел программу «Орел и Решка». Причиной послужили негативные высказывания в адрес РФ и спецоперации.

О бегстве из России жалеют сейчас и многие другие звезды. Так, актриса Чулпан Хаматова называет период жизни в Латвии самым сложным в своей жизни, Светлана Лобода хоть и заявляет, что порвала с РФ навсегда, но ее дочь мечтает вернуться обратно.

Также недовольны своей судьбой за границей участники группы Little Big, актерская чета Дмитрий Назаров и Ольга Васильева, певица Вера Брежнева, концерты которой отменяют в Европе.