Многие артисты, которые в феврале прошлого года уехали из России и осудили начало специальной военной операции, сейчас совсем не против вернуться обратно. Однако пускают в РФ далеко не всех. Портал
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Многие артисты, которые в феврале прошлого года уехали из России и осудили начало специальной военной операции, сейчас совсем не против вернуться обратно. Однако пускают в РФ далеко не всех. Портал News.ru рассказал о тех, кому дорога в страну заказана.

Весной 2022 года из России уехала певица Наргиз Закирова. Она выступила против СВО и отправилась в Узбекистан, но уже в мае текущего года попыталась вернуться.

В Домодедово, куда артистка прилетела из Ташкента, ее не пустили дальше паспортного контроля. Там же певице было вручено уведомление о запрете на въезд в Россию на 50 лет. При этом даже при смене фамилии и имени вернуться в РФ она не сможет.

До 2072 года запрещен въезд и Антону Птушкину, который вел программу «Орел и Решка». Причиной послужили негативные высказывания в адрес РФ и спецоперации.

О бегстве из России жалеют сейчас и многие другие звезды. Так, актриса Чулпан Хаматова называет период жизни в Латвии самым сложным в своей жизни, Светлана Лобода хоть и заявляет, что порвала с РФ навсегда, но ее дочь мечтает вернуться обратно.

Также недовольны своей судьбой за границей участники группы Little Big, актерская чета Дмитрий Назаров и Ольга Васильева, певица Вера Брежнева, концерты которой отменяют в Европе.

Вам может понравиться
Аэродромы Московской области теперь предоставляют планы полетов в правоохранительные органы, так как местное население часто принимают малые воздушные суда за вражеские беспилотные летательные аппараты и сообщают о них в экстренные

Принципы работы малой авиации изменились из-за борьбы с украинскими дронами

Аэродромы Московской области теперь предоставляют планы полетов в правоохранительные органы, так как местное население часто принимают малые воздушные суда за вражеские беспилотные летательные аппараты и сообщают о них в экстренные
По подозрению в убийстве 16-летней Даны из Каменска-Уральского Свердловской области задержан мужчина. Не исключено, что речь идет о велосипедисте, который преследовал девушку. Отец девушки Александр Ильиных изначально сообщил, что умерла

Задержан велосипедист, преследовавший погибшую в Каменске-Уральском 16-летнюю девушку

По подозрению в убийстве 16-летней Даны из Каменска-Уральского Свердловской области задержан мужчина. Не исключено, что речь идет о велосипедисте, который преследовал девушку. Отец девушки Александр Ильиных изначально сообщил, что умерла
Британский премьер-министр Риши Сунак принял отставку главы оборонного ведомства Бена Уоллеса, обусловленную провальной политикой по обеспечению боеготовности вооруженных сил страны. Такое мнение выразил военный эксперт Юрий Кнутов. По его словам,

Военный эксперт Кнутов объяснил причины отставки министра обороны Британии Бена Уоллеса

Британский премьер-министр Риши Сунак принял отставку главы оборонного ведомства Бена Уоллеса, обусловленную провальной политикой по обеспечению боеготовности вооруженных сил страны. Такое мнение выразил военный эксперт Юрий Кнутов. По его словам,