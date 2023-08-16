Дополнительное образование в виде внеклассных занятий или кружков, разнообразных онлайн-курсов не только помогает ребенку быстрее развиваться, но и позволяет заложить фундамент успеха на будущее, существенно расширить возможности и перспективы. Август и сентябрь – идеальное время для выбора самых подходящих вариантов, так как можно рассчитывать на доступные цены с летними скидами.

Маркетплейс детских лагерей https://vlagere.ru/courses/ предоставляет возможность выбрать лучшие школы и любые онлайн-курсы, отвечающие интересам ребенка, его талантам и мечтам. В каталоге представлена подробная информация о каждом из образовательных учреждений, о каждом курсе, что позволит быстро сориентироваться и найти самый подходящий вариант.

Дополнительное образование для ребенка – это инвестиция в его будущее

На сайте маркетплейса можно найти курсы онлайн для детей от 3 до 18 лет, а также выбрать любое из перечисленных ниже направлений:

веб-разработка и программирование, создание сайтов, игр, приложений;

дизайн, работа с Photoshop, трехмерное моделирование, цифровая живопись, работа с конструкторами сайтов и лендингов;

развивающие и творческие курсы;

изучение английского, китайского и других иностранных языков;

подготовительные курсы, позволяющие проверить и расширить свои знания перед олимпиадами по любым дисциплинам и перед ЕГЭ.

Кроме того, можно выбрать курсы по предметам общеобразовательной школы, которые выводят ученика за пределы обычной учебной программы, позволяют получить гораздо больше полезной и интересной информации по любимой дисциплине.

Когда требуется дополнительное образование

Онлайн-курсы дают возможность в доступной форме получить дополнительное образование, полностью избавиться от пробелов в знаниях ребенка. Кроме того, они позволяют добиться следующих результатов:

исправить плохие оценки в школе;

повысить успеваемость;

подготовиться к 1 классу для детей от 3 до 7 лет;

раскрыть весь потенциал ребенка;

успешно сдать ЕГЭ или одержать победу на олимпиаде.

Первые результаты дополнительного образования будут видны уже в первые два месяца. При этом программа обучения, продолжительность занятий и их график определяются индивидуально в соответствии со способностями ученика и его целями, с пожеланиями родителей.

Не получается определиться с подходящим онлайн-курсом? Для решения этой проблемы достаточно просто оставить заявку. Специалисты маркетплейса помогут подобрать тот вариант, который подойдет под любые требования и критерии. Помощь в выборе абсолютно бесплатна.