Существуют продукты, которые способны облегчать воспалительные процессы в организме. Благодаря этому свойству они также существенно снижают опасность возникновения раковых опухолей, рассказал врач-онколог Андрей Воробьев.

К таким продуктам относится шоколад, который содержит растительные пигменты флавоноиды. Он не только ослабляет воспаление, но и повышает настроение, так как вызывает усиленный выброс гормонов счастья.

Также уменьшить риск развития онкологического заболевания позволяет оливковое масло первого холодного отжима. В этом продукте содержаться антиоксиданты и ненасыщенные жиры.

За счет куркумина и полифенолов снижают вероятность появления опухоли куркума и зеленый чай соответственно.

Нут, чечевица и бобы содержат большое количество клетчатки, за счет которой они улучшают микробиом кишечника и тем самым позволяют организму справиться с воспалением. Также эти бобовые богаты на белки и антиоксиданты.