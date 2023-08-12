Существуют продукты, которые способны облегчать воспалительные процессы в организме. Благодаря этому свойству они также существенно снижают опасность возникновения раковых опухолей, рассказал врач-онколог Андрей Воробьев. К таким продуктам относится шоколад, который
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Существуют продукты, которые способны облегчать воспалительные процессы в организме. Благодаря этому свойству они также существенно снижают опасность возникновения раковых опухолей, рассказал врач-онколог Андрей Воробьев.

К таким продуктам относится шоколад, который содержит растительные пигменты флавоноиды. Он не только ослабляет воспаление, но и повышает настроение, так как вызывает усиленный выброс гормонов счастья.

Также уменьшить риск развития онкологического заболевания позволяет оливковое масло первого холодного отжима. В этом продукте содержаться антиоксиданты и ненасыщенные жиры.

За счет куркумина и полифенолов снижают вероятность появления опухоли куркума и зеленый чай соответственно.

Нут, чечевица и бобы содержат большое количество клетчатки, за счет которой они улучшают микробиом кишечника и тем самым позволяют организму справиться с воспалением. Также эти бобовые богаты на белки и антиоксиданты.

Вам может понравиться
10 августа в Салониках состоялся первый матч третьего квалификационного раунда Лиги Конференций, в котором против местного «Ариса» выступало киевское «Динамо». Украинские СМИ после матча не смогли сдержать своего возмущения действиями

«Уничтожить нацистов Азова»: Фанаты греческого Ариса вывесили баннеры на матче с Динамо Киев

10 августа в Салониках состоялся первый матч третьего квалификационного раунда Лиги Конференций, в котором против местного «Ариса» выступало киевское «Динамо». Украинские СМИ после матча не смогли сдержать своего возмущения действиями
По данным информационно-просветительского отдела УПЦ, сотрудники украинской полиции запрещают прихожанам Киево-Печерской лавры передавать хлеб и другую провизию паломникам, находящимся в опечатанной лавре. В Сети распространился короткий видеоролик, на кадрах которого

Украинские полицейские запрещают передавать провизию прихожанам в опечатанной лавре

По данным информационно-просветительского отдела УПЦ, сотрудники украинской полиции запрещают прихожанам Киево-Печерской лавры передавать хлеб и другую провизию паломникам, находящимся в опечатанной лавре. В Сети распространился короткий видеоролик, на кадрах которого
Бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что ВС РФ добились определенных успехов на Харьковском направлении. И это грозит украинским подразделениям, находящимся на данном участке фронта, полным разгромом. Об этом

Американцы заявили о подготовке ВС РФ к важному шагу

Бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что ВС РФ добились определенных успехов на Харьковском направлении. И это грозит украинским подразделениям, находящимся на данном участке фронта, полным разгромом. Об этом