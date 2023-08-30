Певице Ольге Бузовой дали пинка, после которого она не сумела удержать равновесие и упала. Предполагается, что произошло это в Турции, где звезда отдыхала во время отпуска, пишет Pravda.ru.

В Сети появилось видео, на кадрах которого Бузова стоит у воды на деревянном мостике. Спустя несколько секунд ее окликает голос неизвестной женщины. Тут же певица получает пинок по «пятой точке» и не удержавшись на ногах падает прямо в воду.

После падения Ольга что-то кричит женщине и угрожает ей отомстить.

Ранее сообщалось, что Бузова выбрала для отпуска Турцию. В одной из записей в своих социальных сетях она опубликовала фото с отдыха в купальнике сине-желтого цвета. Напомним, это цвета украинского флага.