Украинские власти нагло нарушают права граждан. Это может привести к обострению ситуации внутри страны и спровоцировать серьезные народные волнения, считает бывший советник президента Леонида Кучмы Олег Соскин.

Он напомнил, что в Днепропетровске полицейские безо всяких предупреждений застрелили нарушителя правил дорожного движения. Причем сделали это на глазах жены и детей. Данное происшествие указывает на тот произвол, который творится сейчас на Украине с молчаливого одобрения президента страны Владимира Зеленского, передает “Московский комсомолец”. Отмечается, что правоохранители намереваются привлечь к уголовной ответственностью жену убитого ними мужчины и посадить ее на 15 лет.

Показательным стал и еще один случай. В Полтавской области судья вынес оправдательный приговор местному жителю, уклоняющемуся от мобилизации. Он назвал все указы и прочие документы Зеленского его «авторскими произведениями», не имеющими ничего общего с действующим законодательством.

По мнению Соскина, если Зеленский продолжит уходить от ответственности за подобные деяния, его просто уничтожат. Эту точку зрения поддерживает и политолог Ростислав Ищенко, который считает, что властям Украины нужно пытаться налаживать диалог с народом, а не нарушать на каждом шагу его права. В противном случае дальнейшая судьба Зеленского будет предопределена.