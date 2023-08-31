Украинские власти нагло нарушают права граждан. Это может привести к обострению ситуации внутри страны и спровоцировать серьезные народные волнения, считает бывший советник президента Леонида Кучмы Олег Соскин. Он напомнил, что
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Украинские власти нагло нарушают права граждан. Это может привести к обострению ситуации внутри страны и спровоцировать серьезные народные волнения, считает бывший советник президента Леонида Кучмы Олег Соскин.

Он напомнил, что в Днепропетровске полицейские безо всяких предупреждений застрелили нарушителя правил дорожного движения. Причем сделали это на глазах жены и детей. Данное происшествие указывает на тот произвол, который творится сейчас на Украине с молчаливого одобрения президента страны Владимира Зеленского, передает “Московский комсомолец”. Отмечается, что правоохранители намереваются привлечь к уголовной ответственностью жену убитого ними мужчины и посадить ее на 15 лет.

Показательным стал и еще один случай. В Полтавской области судья вынес оправдательный приговор местному жителю, уклоняющемуся от мобилизации. Он назвал все указы и прочие документы Зеленского его «авторскими произведениями», не имеющими ничего общего с действующим законодательством.

По мнению Соскина, если Зеленский продолжит уходить от ответственности за подобные деяния, его просто уничтожат. Эту точку зрения поддерживает и политолог Ростислав Ищенко, который считает, что властям Украины нужно пытаться налаживать диалог с народом, а не нарушать на каждом шагу его права. В противном случае дальнейшая судьба Зеленского будет предопределена.

Вам может понравиться
Эффективность морской авиации Черноморского флота существенно выросла в ходе специальной военной операции. Ее успешные действия в ходе отражения атаки противника на Севастополь являются огромным достижением, рассказал «Известиям» военный эксперт и

Эксперт Болтенков отметил стремительно растущую эффективность морской авиации РФ

Эффективность морской авиации Черноморского флота существенно выросла в ходе специальной военной операции. Ее успешные действия в ходе отражения атаки противника на Севастополь являются огромным достижением, рассказал «Известиям» военный эксперт и
По мнению основателя и экс-управляющего крупнейшим в мире хедж-фондом Bridgewater Рэя Далио, Соединенный Штаты Америки стоят на пороге долгового кризиса большого цикла. Об опасностях подобного прогноза американского финансиста для российских

Финансист Далио описал, как инфляция и долговой кризис могут изменить жизнь целого поколения

По мнению основателя и экс-управляющего крупнейшим в мире хедж-фондом Bridgewater Рэя Далио, Соединенный Штаты Америки стоят на пороге долгового кризиса большого цикла. Об опасностях подобного прогноза американского финансиста для российских
На Северном и Серафимском кладбищах началось прощание с погибшими в результате крушения борта Embraer 135BJ Legacy 600, принадлежащего основателю ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину. В результате аварии погибло трое членов экипажа

В Петербурге началось прощание с погибшими в авиакатастрофе самолета Пригожина

На Северном и Серафимском кладбищах началось прощание с погибшими в результате крушения борта Embraer 135BJ Legacy 600, принадлежащего основателю ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину. В результате аварии погибло трое членов экипажа