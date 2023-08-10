В Березовском районе Югры 69-летний охотник Василий Лыткин перепутал купающегося в водоеме подростка с диким гусем и произвел выстрел. Об этом сообщили в пресс-службе Прокуратуры Ханты-Мансийского округа Югры.

Отмечается, что 8 августа 69-летний житель Березовского района вышел на охоту. Находясь в лодке на реке Северная Сосьва, поблизости с деревней Кимкъясуй, охотник произвел выстрел из гладкоствольного охотничьего ружья в сторону несовершеннолетнего, пребывающего в водоеме. 15-летний мальчик был госпитализирован с ранением головы в Сургутскую клиническую травматологическую больницу. В отношении охотника было возбуждено уголовное дело по Статье 111 «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни».

По словам охотника, он стрелял в плавающих возле берега гусей. Однако после выстрела и человеческого крика ему стало ясно, что он попал не в дикую птицу. От испуга Лыткин выбросил ружье в реку. Теперь горе-охотнику грозит лишение свободы. Мера пресечения будет определена в ходе судебного разбирательства.