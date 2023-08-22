С ухудшением погодных условий и наступлением зимы положение дел на линии боевого соприкосновения для вооруженных сил Украины в значительной степени ухудшится. Об этом в своем интервью для швейцарской газеты Le
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С ухудшением погодных условий и наступлением зимы положение дел на линии боевого соприкосновения для вооруженных сил Украины в значительной степени ухудшится. Об этом в своем интервью для швейцарской газеты Le Temps заявил офицер одного из украинских батальонов Михаил.

По его словам, вероятнее всего, плохая погода с затяжными дождями и похолоданием наступит раньше, чем украинской армии удастся прорваться через основные линии обороны Вооруженных Сил России на юге. Украинский офицер отметил, что «грязь, мокрый снег и полное отсутствие растительности лишат ВСУ возможности хоть как-то укрыться в степях на Запорожском направлении.

Он также выдвинул предположение, что ближайшие недели будут критическими для вооруженных сил Украины на поле боя.

Ранее в Министерстве обороны США заявили, что в зимний период интенсивность боевых действий на территории Украины снизится. При этом условное «затишье» на фронте Вашингтон попытается использовать для наращивания выпуска артиллерийских боеприпасов, чтобы покрыть «ошеломляющие» потребности украинской армии.

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