Украинская армия с началом контрнаступления сразу же оказалась в ловушке, из которой не может выбраться до сих пор. Все дело в минных заграждениях ВС РФ, написал в издании «1945» отставной американский офицер Дэниел Дэвис.

Он пояснил, что ВС РФ имели время для подготовки к вражескому контрнаступлению и воспользовались своей возможностью. Они расставили многоуровневые минные заграждения, которые либо заставляют боевиков противника тратить драгоценное время на разминирование и нести потери, либо направляют его в те районы, где подразделения сразу попадают под ураганный огонь артиллерии РФ.

Командование ВС Украины, которое бросает в бой свои полки, фактически само загоняет их в смертельно опасные ловушки, констатировал Дэвис.