Эффективная работа российской артиллерии сыграла решающую роль в сдерживании украинских подразделений, которые пытались организовать контрнаступление на Запорожском направлении. Об этом в беседе с изданием «Лента.ру» заявил офицер-артиллерист ВС России с позывным «Туча».

Российский артиллерист объяснил, что за несколько дней до начала широкомасштабного контрнаступления украинской армии на Запорожском направлении артиллерия противника работала по позициям российских сил практически круглосуточно. Однако благодаря грамотному инженерному оборудованию позиций и эффективной контрбатарейной борьбе, противник не смог добиться желаемого результата.

Когда украинские боевики перешли в контрнаступление, то боекомплект у артиллерийских расчётов заканчивался быстрее, чем его успевали подвозить на позиции. При этом разведывательные беспилотники «Орлан» эффективно зарекомендовали себя во время контрбатарейной борьбы. Как только разведка выявляла позиции украинских дальнобойных гаубиц, их позиции накрывались российской артиллерией. Если же дальности стрельбы артиллерии не хватало, то в ход шли барражирующие боеприпасы «Ланцет», резюмировал офицер с позывным «Туча».