Бывший руководитель Надеждинского района Приморского края и мэр Большого Камня Рустям Абушаев впервые с апреля опубликовал видео в своем Телеграм-канале. Обвиняемый в мошенничестве городской глава записал видео из зоны специальной
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Бывший руководитель Надеждинского района Приморского края и мэр Большого Камня Рустям Абушаев впервые с апреля опубликовал видео в своем Телеграм-канале.

Обвиняемый в мошенничестве городской глава записал видео из зоны специальной военной операции, в котором он прочитал письмо школьницы к военным на фронте и выразил благодарность детям за поддержку российских военнослужащих.

«Дорогие дети, наши бойцы читают ваши письма. Очень приятно, вы даже не представляете, насколько вы нас поддерживаете», – заявил Абушаев.

Напомним, что в марте против бывшего главы Надеждинского района СУ СК по Приморью было возбуждено уголовное дело. Правоохранительные органы обвинили Абушаева в мошенничестве с землей в районе и ведении предпринимательской деятельности через доверенных лиц.

При этом весной он был объявлен в федеральный розыск и даже заочно заключен под стражу, но уже в апреле решением Приморского краевого суда арест был отменен. Тогда же Абушаев сообщил в своем Телеграм-канале о том, что он находится в зоне СВО.

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