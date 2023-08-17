Жительница Екатеринбурга Вероника Наумова, которая обвиняется в смерти шестилетнего мальчика Далера, частично признала свою вину. Она признается, что продолжала получать деньги на мертвого мальчика с целью наживы, однако убийство ребенка
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Жительница Екатеринбурга Вероника Наумова, которая обвиняется в смерти шестилетнего мальчика Далера, частично признала свою вину. Она признается, что продолжала получать деньги на мертвого мальчика с целью наживы, однако убийство ребенка она отрицает.

По словам Наумовой, она продолжала получать деньги на ребенка, хотя он был уже мертв из-за того, что боялась сообщить о его смерти. Обвиняемая утверждает, что мальчик погиб из-за несчастного случая.

Женщина сообщила, что ребенок утонул в ванной 3 декабря, но она решила не сообщать об этом, так как боялась, что станет обвиняемой в его убийстве. Она решила сообщить в полицию, что Далер пропал 26 июня, но позже созналась, что тело мальчика находится в арендованном гараже. 30 июня она была арестована по решению суда, сроком на два месяца.

Экспертиза не смогла установить точную причину смерти 6-летнего ребенка. Однако 14-летняя сестра погибшего рассказал, что Наумова издевалась над детьми, причем не только над приемными, но и над родными. По словам девочки, Наумова с особой жестокостью истязала Далера.

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