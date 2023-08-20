Для Киева осталось только два вероятных исхода конфликта и оба они неблагоприятны для ВСУ. Об этом сообщил обозреватель Юлиан Рёпке в немецком издании Bild. Он сослался на заместителя главреда Пауля
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Для Киева осталось только два вероятных исхода конфликта и оба они неблагоприятны для ВСУ. Об этом сообщил обозреватель Юлиан Рёпке в немецком издании Bild.

Он сослался на заместителя главреда Пауля Ронцхаймера, рассказавшего, что украинские власти создали разрушительную ситуацию. Причем ответственность за это придется нести Западу.

Один из вариантов – пауза в контрнаступлении и попытка повторить его в следующем году, весной. Это вполне реально, но обойтись без очередных поставок западного вооружения Киев не сможет.

Из этого варианта вытекает и второй сценарий – переход России в контрнаступления. Это, по мнению Рёпке, будет ужасно, так как Киев вряд ли сумеет сдержать ВС РФ в нынешнем ослабленном своем состоянии.

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