Швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung сообщило, что американские истребители F-16 создадут огромные проблемы Украине, а не помогут ей.

Россия сразу после появления этих самолетов на Украине возьмет под прицел базы, подготовленные для их размещения. Это создаст серьезную угрозу не только для пилотов Воздушных сил страны, но для техников, механиков, другого персонала, который скорее всего будет представлять западные страны, передает РИА Новости.

Киев не сможет самостоятельно обслуживать истребители, поэтому ему либо придется привлекать натовских специалистов, либо после каждого боевого вылета вывозить самолета на территорию соседней Польши для проведения необходимых сервисных работ. Это создаст массу новых проблем и спровоцирует усиление эскалации.

Президент Украины Зеленский ранее заявил, что для получения превосходства в воздухе Киеву требуется 160 истребителей F-16. Однако в данный момент Запад готов предоставить не более 60 воздушных машин.