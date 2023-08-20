Президент Украины Зеленский пытается выпросить у Швеции истребители Gripen, чтобы задействовать их вместо американских F-16. Последние, напомним, Киев получит не раньше следующего лета. Издание The New York Times пишет, что
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Президент Украины Зеленский пытается выпросить у Швеции истребители Gripen, чтобы задействовать их вместо американских F-16. Последние, напомним, Киев получит не раньше следующего лета.

Издание The New York Times пишет, что Киев надеется за счет Швеции усилить свои ВВС и побороться за превосходство в воздухе с российскими Воздушно-космическими силами.

Несмотря на то, что Зеленский рассматривает передачу Украине «Грифонов» как свершившийся факт, Швеция этого не подтверждает. Стокгольм заявляет, что самолеты нужны ему самому, чтобы обеспечивать безопасность собственных рубежей.

Впрочем, Киев это не останавливает. Ранее президент Владимир Зеленский уже заявил, что пилоты Воздушных сил Украины начали подготовку на шведских истребителях. Так ли это на самом деле, сказать сложно, так как никаких доказательств Украина, разумеется, не привела.

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