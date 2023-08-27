Генерал Александр Сырский, который командует Сухопутными силами Украины, намерен все же перебросить дополнительные силы к Купянску, к которому уверенно продвигаются российские войска. Это полное игнорирование рекомендаций Соединенных Штатов, требующих от Киева сконцентрировать все боеспособные подразделения на одном направлении фронта, пишет The New York Times.

Журналисты отмечают, что Минобороны США выступает против усиления обороны Купянска, так как от ВСУ требуется прорвать оборону на Ореховском направлении. Кроме того, Пентагон пока не может понять, как намереваются действовать ВС РФ в Харьковской области.

По мнению экспертов, возвращать контроль над городом России нет никакого смысла, так как ее войска окажутся практически в той же некомфортной ситуации, как прошлой осенью в Херсоне. Но вот занять берег Оскола и выстроить там новую мощную линию обороны ВС РФ вполне могут.