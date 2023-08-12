Пилоты ударных вертолетов Ка-52 «Аллигатор» рассказали телеканалу НТВ о приметах и ритуалах, которые используются в боевой обстановке. Они отметили, что винтокрылые машины оказывают неоценимую поддержку наземным силам, успешно уничтожая технику и скопления личного состава противника.

По словам летчиков, линию соприкосновения они стараются не пересекать, чтобы не попасть под удар вражеских ПЗРК. Но делать это все сложнее. Ведь линия соприкосновения постоянно сдвигается и понять, куда она сместилась на этот раз, довольно сложно.

Среди основных ритуалов и примет – не фотографироваться в зоне боевых действий и не бриться. Также летчики все перепроверяют перед вылетом сами – колеса, тепловые ловушки, топливо, вооружение и прочее.

В ночное время, рассказали пилоты, летать гораздо сложнее. Приходится использовать очки ночного видения, в которых совсем другая картинка.