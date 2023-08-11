Французское издание Le Figaro опубликовало статью о внезапном рывке российских войск в Харьковской области, который позволил подобраться практически вплотную к Купянску. Читатели отреагировали на публикацию множеством комментариев.

«Украинцы должны привыкнуть к мысли, что у них будут новые границы», – цитирует одного из читателей РИА Новости.

Другой иронично написал, что для него стали «неожиданностью» такие действия России. Его поддержали и другие комментаторы, считающие, что РФ именно так и планировала дальнейшее проведение СВО.

«Кто на секунду поверил, что Украина может вытеснить русских? Ах да, западные чиновники», – написал еще один комментатор.

Напомним, ранее даже украинская сторона признала, что российские ВС приближаются к Купянску. Киев уже объявил эвакуацию 53 населенных пунктов, причем вывезти из них планируют 12 тысяч гражданских.