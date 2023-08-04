2 августа глава СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина имеет полное право наносить удары по российской территории. Однако использовать для этого она может только собственное вооружение, а не западное, так как НАТО не хочет вступать в прямое противостояние с Россией из-за Киева.

Издание «МК» отмечает, что Данилов лукавит. В распоряжении ВСУ нет собственного оружия. Оборонно-промышленный комплекс Украины много лет лежит в руинах и ничего не производит, Киев лишь выпрашивает технику, вооружение и боеприпасы у Запада.

Соблюдение правила, которое озвучил Данилов, полностью исключило бы обстрелы российской территории. Однако здесь есть один нюанс. Киев и Запад в отличие от РФ считают Крым, Донбасс, Херсонскую и Запорожскую области своими и поэтому уверены, что вправе их обстреливать чем угодно.

Это несет в себе угрозу, но одновременно развязывает руки России. Она может не только выполнить программу-минимум, которая заключается в удержании новых регионов, но еще и перейти в наступление. Причем задействовать для этого не только свое вооружение, но и северокорейские ракеты, иранские дроны и многое другое.

Также она может привлечь интернациональные бригады из Латинской Америки, с Ближнего Востока и африканского континента.