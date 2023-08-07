Компания Sitrak, известный европейский производитель грузовых автомобилей, представила в 2023 году обновленную версию своего флагманского седельного тягача Sitrak C7H Max. Этот тягач отличается качественно новой просторной и комфортабельной кабиной, которая
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Компания Sitrak, известный европейский производитель грузовых автомобилей, представила в 2023 году обновленную версию своего флагманского седельного тягача Sitrak C7H Max. Этот тягач отличается качественно новой просторной и комфортабельной кабиной, которая была полностью переработана с учетом пожеланий и потребностей профессиональных дальнобойщиков.

Новая кабина Sitrak C7H Max является эталоном эргономичности и функциональности благодаря продуманной планировке салона, использованию современных отделочных материалов, улучшенной шумоизоляции и ряду других нововведений. В итоге дальнобойщики получили по-настоящему комфортные рабочие условия для регулярных длительных поездок.

Далее подробнее рассмотрим преимущества новой кабины, почему стоит купить Ситрак C7H Max и какие есть особенности.

Особенности

Кабина Sitrak C7H Max получила ряд важных изменений:

    • Увеличен объем внутреннего пространства кабины, что позволяет обеспечить комфортные условия для водителя. Объем увеличен на 12% по сравнению с предыдущей моделью.
    • Переделана планировка салона – теперь спальное место расположено поперек кабины, а не вдоль. Это увеличивает длину спального места до 2 метров.
    • Новый дизайн интерьера с применением качественных и износостойких материалов.
    • Усовершенствована система шумоизоляции, поэтому в салоне кабины теперь намного тише.
    • Улучшена эргономика рабочего места водителя – изменена конструкция сиденья, расположение органов управления и обзорность.

Технические характеристики

Кабина Sitrak C7H Max имеет следующие технические параметры:

    • объем кабины: 8,2 куб.м.;
    • длина спального места: 2000 мм.;
    • количество спальных мест: 1;
    • система климат-контроля с функцией охлаждения;
    • автономный отопитель кабины;
    • мультимедийная система с сенсорным экраном 5″;
    • система круиз-контроля.

Благодаря этим нововведениям, кабина Sitrak C7H Max стала еще более комфортабельным рабочим местом водителя, отвечающим самым высоким стандартам.

Компания “Бизнес Тракс” – официальный дилер Sitrak

Компания “Бизнес Тракс” является официальным дилером Ситрак на территории России. В салонах компании можно подробно ознакомиться с новой кабиной Sitrak C7H Max, протестировать ее, а также купить тягач с ней.

“Бизнес Тракс” предлагает полный комплекс услуг – от продажи новых грузовиков Sitrak до их сервисного обслуживания. Обратившись в компанию, вы всегда можете рассчитывать на профессиональную консультацию и поддержку.

Таким образом, новая кабина Sitrak C7H Max задает новые стандарты комфорта и функциональности для дальнобойщиков. А компания “Бизнес Тракс” готова предоставить это решение своим клиентам.

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