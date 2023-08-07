Компания Sitrak, известный европейский производитель грузовых автомобилей, представила в 2023 году обновленную версию своего флагманского седельного тягача Sitrak C7H Max. Этот тягач отличается качественно новой просторной и комфортабельной кабиной, которая была полностью переработана с учетом пожеланий и потребностей профессиональных дальнобойщиков.

Новая кабина Sitrak C7H Max является эталоном эргономичности и функциональности благодаря продуманной планировке салона, использованию современных отделочных материалов, улучшенной шумоизоляции и ряду других нововведений. В итоге дальнобойщики получили по-настоящему комфортные рабочие условия для регулярных длительных поездок.

Далее подробнее рассмотрим преимущества новой кабины, почему стоит купить Ситрак C7H Max и какие есть особенности.

Особенности

Кабина Sitrak C7H Max получила ряд важных изменений:

Увеличен объем внутреннего пространства кабины, что позволяет обеспечить комфортные условия для водителя. Объем увеличен на 12% по сравнению с предыдущей моделью.



Переделана планировка салона – теперь спальное место расположено поперек кабины, а не вдоль. Это увеличивает длину спального места до 2 метров.



Новый дизайн интерьера с применением качественных и износостойких материалов.



Усовершенствована система шумоизоляции, поэтому в салоне кабины теперь намного тише.



Улучшена эргономика рабочего места водителя – изменена конструкция сиденья, расположение органов управления и обзорность.



Технические характеристики

Кабина Sitrak C7H Max имеет следующие технические параметры:

объем кабины: 8,2 куб.м.;



длина спального места: 2000 мм.;



количество спальных мест: 1;



система климат-контроля с функцией охлаждения;



автономный отопитель кабины;



мультимедийная система с сенсорным экраном 5″;



система круиз-контроля.



Благодаря этим нововведениям, кабина Sitrak C7H Max стала еще более комфортабельным рабочим местом водителя, отвечающим самым высоким стандартам.

Компания “Бизнес Тракс” – официальный дилер Sitrak

Компания “Бизнес Тракс” является официальным дилером Ситрак на территории России. В салонах компании можно подробно ознакомиться с новой кабиной Sitrak C7H Max, протестировать ее, а также купить тягач с ней.

“Бизнес Тракс” предлагает полный комплекс услуг – от продажи новых грузовиков Sitrak до их сервисного обслуживания. Обратившись в компанию, вы всегда можете рассчитывать на профессиональную консультацию и поддержку.

Таким образом, новая кабина Sitrak C7H Max задает новые стандарты комфорта и функциональности для дальнобойщиков. А компания “Бизнес Тракс” готова предоставить это решение своим клиентам.