Как отмечает в своем материале «МК», каждая попытка вооруженных сил Украины нанести ракетный удар по Чонгарскому или Крымскому мосту обеспечивает бессонные ночи для жителей Украины в течение недели. После масштабного
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Как отмечает в своем материале «МК», каждая попытка вооруженных сил Украины нанести ракетный удар по Чонгарскому или Крымскому мосту обеспечивает бессонные ночи для жителей Украины в течение недели. После масштабного ракетного удара по промышленным объектам, расположенным на территории Украины, ВКС России в ночь на 16 августа нанесли массированный удар по портам в Одессе, Измаиле и Рени.

Обозреватель издания The Wall Street Journal в своем материале написал, что украинские власти после проведенных переговоров с европейскими партнерами и Турцией договорились об увеличение экспорта зерна из портов Дуная до 4 миллионов тонн в месяц. Также появилась информация о выходе из порта Одессы контейнеровоза Joseph Schulte под флагом Гонконга, на борту которого находится 30 тысяч тонн груза.

После публикации данных новостей в ночь на 16 августа ВКС России нанесли массированный удар по одесским портам. Несмотря на запрет публиковать места прилетов российских ракет утром в украинских СМИ появились фотографии разрушенных ангаров, а власти сообщили о «парализации работы порта Рени».

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