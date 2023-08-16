Военный аналитик Дэвид Хэмблинг в своей публикации в издании Newsweek прокомментировал видеозапись работы украинской ПВО в Одесской области. По его словам, российские атаки истощили зенитно-ракетные комплексы противника.

Хэмблинг пишет, что боевики ВСУ «сжигают запасы ракет» в стремлении сбить шквал российских снарядов над Черным морем. Он уточняет, что на кадрах записи запечатлена работа ЗРК «Гепард», полученного Украиной от Германии.

Издание Newsweek, публикация в котором представлена РИА Новости, не подтверждает оригинальность видеозаписи. Журналисты попросили командование ВСУ дать комментарий на нее, но пока ответа не получили.

Напомним, атаки ВС РФ на Одесскую область участились после теракта ВСУ на Крымском мосту. Удары возмездия были нанесены по портовой инфраструктуре Измаила, Рени, Черноморска, Белгорода-Днестровского и Одессы.