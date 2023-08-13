Ближневосточные интересы и позиции США в данном регионе находятся под угрозой из-за увеличивающего влияния Российской Федерации в Ливане. Именно к такому выводу пришел обозреватель издания Newsweek после опроса дипломатов и
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Ближневосточные интересы и позиции США в данном регионе находятся под угрозой из-за увеличивающего влияния Российской Федерации в Ливане. Именно к такому выводу пришел обозреватель издания Newsweek после опроса дипломатов и экспертов из ведущих западных стран.

Автор материала отмечает, что небольшая средиземноморская страна Ливан из-за своего выгодного географического положения позволит Москве получить доступ к новым рынкам и портам. Таким образом, нарастающее влияние России в Ливане позволит Кремлю не только получить еще одного союзника на международной арене, но также избежать негативных последствий после введения санкций Западом.

Обозреватель издания обращает внимание аудитории на тот факт, что пока администрация Джо Байдена прикладывает значительные усилия для ослабления России в боевых действиях на Украине, Москва тем временем продолжает укреплять свои позиции в Ливане, Сирии, Алжире и Египте. Поэтому вскоре США могут оказаться в ситуации, когда Россия в значительной степени потеснит интересы Вашингтона не только на Ближнем Востоке, но и в Африке.

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