Поставки истребителей F-16 на Украину не помогут Киеву оттеснить ВС РФ с текущих позиций, пишет издание Newsweek. Обозреватель Марк Дэвис, перевод публикации которого представлен РИА Новости призвал адекватно оценивать силы сторон конфликта.

Он отметил, что ни сейчас, ни следующей весной, ни когда бы то ни было, небольшой украинской армии не удастся заставить российские войска отступить. Уже известно, что Киев вскоре получит американские истребители F-16, однако этот процесс займет почти год. Но даже если Запад начнет поставки раньше, этим самолетам придется сойтись в противостоянии с более современными истребителями российских ВКС.

Дэвис также прокомментировал ситуацию с дальнейшим финансированием Украины. Он отметил, что в США перед грядущими президентскими выборами преобладают две основные точки зрения. Первая из них – это «поддерживать Киев столько, сколько понадобиться» и вторая – прекратить отправку военной помощи украинским войскам.

Какая из этих позиций выиграет, будет зависеть от исхода выборов президента Соединенных Штатов.