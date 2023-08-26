Поставки истребителей F-16 на Украину не помогут Киеву оттеснить ВС РФ с текущих позиций, пишет издание Newsweek. Обозреватель Марк Дэвис, перевод публикации которого представлен РИА Новости призвал адекватно оценивать силы
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Поставки истребителей F-16 на Украину не помогут Киеву оттеснить ВС РФ с текущих позиций, пишет издание Newsweek. Обозреватель Марк Дэвис, перевод публикации которого представлен РИА Новости призвал адекватно оценивать силы сторон конфликта.

Он отметил, что ни сейчас, ни следующей весной, ни когда бы то ни было, небольшой украинской армии не удастся заставить российские войска отступить. Уже известно, что Киев вскоре получит американские истребители F-16, однако этот процесс займет почти год. Но даже если Запад начнет поставки раньше, этим самолетам придется сойтись в противостоянии с более современными истребителями российских ВКС.

Дэвис также прокомментировал ситуацию с дальнейшим финансированием Украины. Он отметил, что в США перед грядущими президентскими выборами преобладают две основные точки зрения. Первая из них – это «поддерживать Киев столько, сколько понадобиться» и вторая – прекратить отправку военной помощи украинским войскам.

Какая из этих позиций выиграет, будет зависеть от исхода выборов президента Соединенных Штатов.

Вам может понравиться
Украина утратила суверенитет и независимость еще в 2014 году и президент Владимир Зеленский уже не способен вернуть их. Экс-премьер страны Николай Азаров пояснил, что именно после переворота власть перешла к

Экс-премьер Украины Азаров: Зеленский не сможет вернуть стране независимость и суверенитет

Украина утратила суверенитет и независимость еще в 2014 году и президент Владимир Зеленский уже не способен вернуть их. Экс-премьер страны Николай Азаров пояснил, что именно после переворота власть перешла к
По результатам продаж в России за первое полугодие 2023 года американская компания Apple не смогла попасть в топ-5 самых популярных брендов среди ноутбуков. Об этом в своем материале сообщает РБК

Продукция Apple не вошла в топ-5 самых популярных ноутбуков в России

По результатам продаж в России за первое полугодие 2023 года американская компания Apple не смогла попасть в топ-5 самых популярных брендов среди ноутбуков. Об этом в своем материале сообщает РБК
Актер Анатолий Васильев высказал недовольство поведением своей партнерши по сериалу «Сваты» Людмилы Артемьевой и сообщил, что иногда просто стыдился ходить рядом с ней. Народный артист, который исполнил роль дедушки Юры,

«Стыдно находиться рядом»: актрису Артемьеву раскритиковал ее экранный супруг из «Сватов»

Актер Анатолий Васильев высказал недовольство поведением своей партнерши по сериалу «Сваты» Людмилы Артемьевой и сообщил, что иногда просто стыдился ходить рядом с ней. Народный артист, который исполнил роль дедушки Юры,