В нулевых годах актриса Нелли Уварова, исполнившая главную роль в сериале «Не родись красивой», мгновенно превратилась в звезду экрана. Однако ее давно не видели в кино и телепроектах, поэтому портал News.ru попытался выяснить, куда исчезла ранее всеми любимая артистка.

Уварова пропала с экранов в 2007 году. До этого она еще успела сняться в сериале «Атлантида», где также поразила зрителей своей мастерской актерской игрой, а также в фильме «Я останусь» режиссера Карена Оганесяна.

Сама звезда рассказала, что сейчас играет только в театре. По ее словам, она неспособна длительное время выдерживать то, что ей не нравится, поэтому на съемках одного из сериалов попросила вырезать свою героиню. После этого она стала «неудобной артисткой» и приглашать ее перестали.

«Например, снималась месяца два в одном сериале и поняла, что роль не по душе. Нашла в себе силы попросить вырезать меня. Разошлись мирно, но сниматься меня больше не зовут, потому что я не очень удобная актриса», – рассказала Нелли Уварова.

В личной жизни у актрисы все обстоит лучше, чем в сериалах. Она в 2005 году стала супругой режиссера прославившего ее сериала, но этот брак распался. С 2011 года Уварова замужем за Александром Гришиным, у пары есть двое детей, воспитанием которых занимается звезда.