Тг-канал военного эксперта Бориса Рожина Colonelcassad опубликовал видеозапись неудачной боевой работы украинского зенитно-ракетного комплекса «Оса». Где был снят ролик, неизвестно.

На кадрах записи запечатлен момент пуска зенитной ракеты по воздушной цели. Однако сразу после него боезаряд даже не взлетает вверх, а уходит в сторону и взрывается в поле в паре десятков метров от ЗРК.

“Вот так и воюем”, – подписал видеозапись эксперт.

Скорее всего, причиной такого фееричного полета ракеты стали технические неисправности. Киев задействует в ходе боевых действий устаревшие ЗРК, которые с 80-х годов прошлого столетия не модернизировались, поэтому подобные пуски являются привычным делом.

Эксперт пишет, что именно такая работа систем ПВО часто оказывается основной причиной ударов украинских же ракет по жилым домам и другим гражданским объектам. Но зато представители киевского режима сразу бросаются обвинять ВС РФ, уничтожающие исключительно военную инфраструктуру и промышленные предприятия, работающие на ВСУ.