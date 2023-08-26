ЧВК «Вагнер» в Африке действует сразу в нескольких государствах – в Мали, Нигерии, Кении, Демократической Республике Конго, ЦАР, Судане и прочих. После предполагаемой гибели основателя компании Евгения Пригожина вся эта бизнес-империя может рухнуть, поэтому эксперты обсуждают, в чьи руки она может перейти.

Все дело в том, что Пригожин, по словам журналистов французского издания «Монд», создал уникальную в своем роде «архитектуру горизонтальной интеграции». То есть, все связи были завязаны на него, независимо от того, кто именно оплачивал услуги ЧВК.

По мнению эксперта Алексея Маслова, Россия все же вряд ли потеряет руководство над империей Пригожина на африканском континенте, в которую входят нефтяные месторождения, рудники, алмазные копи и многое другое.