Уровень заполнения газовых хранилищ в Румынии на текущий момент составляет около 80%, что является рекордным показателем для августа. Поэтому Румыния без проблем пройдет следующий зимний период. С таким заявлением выступил министр энергетики Себастьян Бурдужа.

Как следует из его слов, на текущий момент заполненность газовых хранилищ в Румынии составляет примерно 83%, а на 1 сентября данный показатель должен быть увеличен до 90% в соответствии с обязательствами, взятыми на себя страной, перед Еврокомиссией.

Глава румынского Министерства энергетики добавил, что в текущем году резервные запасы газа превосходят показатели аналогичного периода 2022 года на 580 миллионов кубометров. При этом общие запаса газа в Румынии составляют на сегодняшний день около 2,6 миллиардов кубометров.

«Поэтому мой очень четкий посыл всем румынам: сохраняйте спокойствие, потому что зимой вы не будете дрожать от холода», – резюмировал свое выступление Бурдужа.