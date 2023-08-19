Уровень заполнения газовых хранилищ в Румынии на текущий момент составляет около 80%, что является рекордным показателем для августа. Поэтому Румыния без проблем пройдет следующий зимний период. С таким заявлением выступил
Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Уровень заполнения газовых хранилищ в Румынии на текущий момент составляет около 80%, что является рекордным показателем для августа. Поэтому Румыния без проблем пройдет следующий зимний период. С таким заявлением выступил министр энергетики Себастьян Бурдужа.

Как следует из его слов, на текущий момент заполненность газовых хранилищ в Румынии составляет примерно 83%, а на 1 сентября данный показатель должен быть увеличен до 90% в соответствии с обязательствами, взятыми на себя страной, перед Еврокомиссией.

Глава румынского Министерства энергетики добавил, что в текущем году резервные запасы газа превосходят показатели аналогичного периода 2022 года на 580 миллионов кубометров. При этом общие запаса газа в Румынии составляют на сегодняшний день около 2,6 миллиардов кубометров.

«Поэтому мой очень четкий посыл всем румынам: сохраняйте спокойствие, потому что зимой вы не будете дрожать от холода», – резюмировал свое выступление Бурдужа.

Вам может понравиться
Киев своими атаками на Севастополь и Крым бездарно растрачивает ресурсы, не добиваясь никаких военных успехов, заявили в Белом доме. Недовольство администрации президента США Джо Байдена связано с тем, что никаких

CNN: в США назвали атаки ВСУ на Крым бездарной растратой ценных ресурсов

Киев своими атаками на Севастополь и Крым бездарно растрачивает ресурсы, не добиваясь никаких военных успехов, заявили в Белом доме. Недовольство администрации президента США Джо Байдена связано с тем, что никаких
Полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук сообщил о передислокации на Запорожское направление последних резервов украинских войск. Речь идет о двух тысячах боевиков 82-й десантно-штурмовой бригады. Это личный стратегический резерв

ВС Украины перебросили на Запорожское направление стратегический резерв Зеленского

Полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук сообщил о передислокации на Запорожское направление последних резервов украинских войск. Речь идет о двух тысячах боевиков 82-й десантно-штурмовой бригады. Это личный стратегический резерв
Боец ВС РФ Виктор Раидин, которого освободили по обмену из украинского плена, рассказал о праздновании своего 25-летия в подвале у боевиков ВСУ. Тогда совершенно неожиданно незнакомый пленный преподнес ему в

Российский военный Раидин рассказал, что получил в плену на день рождения кусок хлеба

Боец ВС РФ Виктор Раидин, которого освободили по обмену из украинского плена, рассказал о праздновании своего 25-летия в подвале у боевиков ВСУ. Тогда совершенно неожиданно незнакомый пленный преподнес ему в