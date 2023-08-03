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Группа ученых-палеонтологов смогла идентифицировать останки древнего морского существа, которое претендует на звание одного из самых больших животных, когда-либо обитавших на планете Земля. Об этом сообщается в материале журнала Nature.

Кости древнего существа были обнаружены археологами более десяти лет тому назад на крутом скалистом склоне, расположенном в регионе Ика на юго-востоке Перу, в древности находившийся на дне Мирового Океана. Тогда ученые обнаружили 13 позвонков, 4 ребра и одну бедренную кость. Кость ребра в длину достигает 1,4 метра, а вес одного позвонка составляет около 100 килограмм.

Палеонтологи идентифицировали останки, как новый вид под названием Perucetus colossus, что в переводе буквально означает «колоссальный кит из Перу». Анализ обнаруженных костей позволил ученым воссоздать общие габариты древнего кита, который в длину достигал около 20 метров и весил при этом в диапазоне от 85 до 340 тонн.

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