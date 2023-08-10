Единственным достижением ВСУ за два месяца является захват села Старомайорское на Времьевском выступе. На остальных участках, включая Пятихатки и Работино на Запорожском направлении, никаких успехов Киева не наблюдается, сообщает РИА
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Единственным достижением ВСУ за два месяца является захват села Старомайорское на Времьевском выступе. На остальных участках, включая Пятихатки и Работино на Запорожском направлении, никаких успехов Киева не наблюдается, сообщает РИА Новости.

Старомайорское все еще находится под контролем ВСУ, но длительно удерживать этот населенный пункт боевикам будет чрезвычайно сложно. Российская артиллерия наносит беспрерывные удары по позициям противника, поэтому он делает единственное, что остается в его силах – пытается прорываться на населенному пункту Урожайное.

Это очень важный узел обороны российских войск на Времьевском выступе. Если ВСУ сумеют взять его под контроль, перед ними откроется возможность двинуть войска на Волноваху. Этот город располагается на автотрассе Донецк-Мариуполь и именно последний может стать главной целью украинской армии.

«Для Киева главная цель — перерезать сухопутный мост из Крыма в большую Россию и выйти к Азовскому морю. На Запорожском направлении не получается, поэтому хотят совершить рывок к Мариуполю. Этот удар наверняка поддержит группировка, засевшая в Угледаре», – сообщил офицер 1-го армейского корпуса ДНР с позывным «Клим».

При этом он уверен, что ВС РФ сумеют сдержать попытки прорыва противника и не позволят ему реализовать столь амбициозные планы.

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