После 14 часов в воскресенье жители Белгорода начали писать в Сети о целой серии хлопков, прозвучавших над городом. Кроме того, звуки, напоминающие взрывы, были слышны в населенном пункте Шебекино. По
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После 14 часов в воскресенье жители Белгорода начали писать в Сети о целой серии хлопков, прозвучавших над городом. Кроме того, звуки, напоминающие взрывы, были слышны в населенном пункте Шебекино.

По словам очевидцев, грохот сопровождался белыми столбами дыма. Это позволило предположить, что хлопки были вызваны работой средств противовоздушной обороны, отработавшей по вражеским беспилотникам.

Надо отметить, что официальная информация по хлопкам так и не поступала.

Напомним, ВСУ пытаются атаковать российские города с применением дронов-камикадзе с дальностью действия до 1000 километров. Но системы ПВО и РЭБ отлично справляются с уничтожением и подавлением БПЛА противника.

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