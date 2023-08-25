Командование вооруженных сил Украины сформировало особые отряды для ликвидации собственных военнослужащих, которые отказались выполнять преступные приказы киевского режима. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление военнопленного солдата украинской
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Командование вооруженных сил Украины сформировало особые отряды для ликвидации собственных военнослужащих, которые отказались выполнять преступные приказы киевского режима. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление военнопленного солдата украинской армии.

По словам военнослужащего ВС Украины, карательные отряды для борьбы с «отказниками» присутствуют на Запорожском направлении. Работу данных отрядов координирует особый отдел Службы безопасности Украины и командование вооруженных сил Украины.

Пленный украинский солдат рассказал, что после того, как российская армия стала распространять на фронте листовки и отправлять на мобильные телефоны военнослужащих ВС Украины смс-сообщения с информацией о процедуре добровольной сдачи в плен, сотрудники СБУ и командование украинской армией сформировало данные отряды.

Боевики, входящие в состав карательных подразделений, занимаются выявлением и ликвидацией украинских военнослужащих, которые решили не выполнять преступные приказы командования и захотели добровольно сдаться в плен российской армии.

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