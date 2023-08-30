Украинские дроны атаковали населенный пункт Каменка-Днепровская в Запорожской области и попали по Дому творчества. Как раз рядом с этим учреждением в этот момент должны были находиться 80 детей, пишет РИА Новости.

По словам директора Дома творчества Ларисы Стельмащук, группа детей ехала из лагеря в Крыму. Высаживать ее планировали как раз рядом с учреждением.

Педагог, которая сопровождала группу, отметила, что беспилотники ударили по Дому творчества чуть раньше прибытия к нему автобусов. Но если бы детей привезли на место на несколько минут раньше, они могули попасть под удар украинских беспилотников. Дроны ударили именно в то место, где была запланирована высадка.